Українська православна церква відзначає річницю інтронізації митрополита Епіфанія



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У Софійському соборі 3 лютого відбувається молебень Фото Станіслава Груздєва, Главком

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав свій титул і очолив Православну церкву України рік тому

Православна церква України відзначає першу річницю інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

У Софійському соборі відбувається молебень, який очолив Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Як повідомляє кореспондент «Главкома», митрополит у своїй промові закликав усіх православних об'єднуватися навколо єдиної церкви.

«Маємо єднатися на шляху складнощів, які неодмінно траплятимуться нам на шляху», - сказав він. Предстоятель церкви подякував духовенству і вірянам.

«І минулий і нинішній рік є історичним для Української православної церкви. Завдяки єдності, яку ми зберегли, ми отримали визнання. Першою є Елладсьа церква, другим був Олександрійський патріархат, другий після Вселенського», - зазначив Епіфаній під час пресконференції, яка відбулася після урочистостей в Софійському соборі.

Він також прокоментував певні непорозуміння, які виникли за останній рік між ним, як главою Єдиної церкви та почесним патріархом Філаретом. Зокрема Епіфаній заявив, що Філарет наразі «перебуває у самоізоляції».

«Для Філарета ми створили усі можливості. Він є діючим архієреєм. Закликаємо його до примирення і розбудови Української православної церкви», - заявив Епіфаній.

Також у Помісній церкві оприлюднили відео першого в історії єдиної помісної ПЦУ процесу інтронізації предстоятеля.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня 2019 року проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

3 лютого 2019 року у соборі Святої Софії у Києві проходила інтронізація митрополита Епіфанія на престол київських митрополитів.

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