Парагвай повністю заборонив імпорт зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США спонукали Парагвай посилити контроль за незаконною торгівлею зброєю

Парагвай вирішив повністю припинити імпорт на свою територію будь-якої зброї, щоб побороти контрабанду.

Про це заявив глава Національного директорату з питань військової продукції Парагваю Енріке Кабалеро, повідомляє Reuters.

«Нас непокоїть незаконна торгівля і нам слід збільшити зусилля із припинення її», - сказав Кабалеро.

За його словами, впродовж дії заборони директорат оновить своє комп’ютерне програмне забезпечення й покращить координацію із правоохоронними службами Парагваю та Бразилії. Наразі точної дати припинення ембарго не визначено.

«Проведене бразильською поліцією розслідування встановило, що багато важкого озброєння, яке використовують на території країни злочинні угрупування, було виготовлено у США та контрабандно завезено до Бразилії через територію Парагваю», - пояснює Reuters.

США теж спонукали Парагвай посилити контроль за незаконною торгівлею, наклавши на країну тримісячне збройне ембарго.