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У двох областях Росії пролунали вибухи: горить підприємство

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У двох областях Росії пролунали вибухи: горить підприємство
Пожежа на території промислового підприємства у Калузькій області
фото: Exilenova+

Вогонь охопив близько 3 тис. кв. м, у Білгородській області зафіксували пошкодження будівель

У двох регіонах Росії повідомляють про вибухи та пожежі на промислових об'єктах. У Калузькій області, за попередніми даними, горить нещодавно відкритий завод «Клевер», який спеціалізується на виробництві пластикової тари. У місті Валуйки Білгородської області місцеві жителі повідомляють про вибухи, а в мережі з'явилися кадри пошкоджених будівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо про пожежу на заводі під Калугою

У Калузькій області виникла масштабна пожежа на території підприємства з виробництва пакувальної тари. За інформацією моніторингових ресурсів, осередок займання може перебувати на заводі «Клевер», розташованому в особливій економічній зоні «Калуга».

Площа пожежі, за попередніми оцінками, сягнула 3 тис. кв. м. Причина займання наразі невідома. Інформації про постраждалих або масштаби матеріальних збитків у повідомленнях, які поширюють моніторингові канали, немає.

Особливу увагу привертає те, що підприємство почало роботу лише 10 листопада 2026 року. Комплекс відкрили на Боровському майданчику особливої економічної зони. Завод планував виготовляти пластикові контейнери для побутових відходів, ящики для сільськогосподарської продукції, а також тару для логістики та промисловості. Про запуск виробництва повідомляли регіональні ресурси Калузької області.

За оприлюдненими під час відкриття даними, інвестиції у проєкт становили близько 1,5 млрд рублів. Виробничий комплекс мав стати новим промисловим майданчиком регіону.

У Валуйках пролунали вибухи

Ще одне повідомлення про вибухи надійшло з міста Валуйки Білгородської області. Місцеві Telegram-канали поширили відео, на яких видно пошкоджені будівлі та займання всередині приміщення, що зовні нагадує склад.

Обставини події поки не встановлені. Не повідомляється, що саме сталося на території об'єкта, чи є постраждалі та наскільки значних пошкоджень зазнали будівлі.

Також наразі немає підтвердженої інформації про зв'язок між подіями в Калузькій та Білгородській областях. Повідомлення про вибухи й пожежі поширюються окремо, а офіційних пояснень щодо причин інцидентів у наведених джерелах немає.

Що відбувалося в цих регіонах раніше

Калузька область уже фігурувала в повідомленнях про атаки на російську промислову інфраструктуру. Зокрема, у листопаді 2024 року повідомлялося про вибухи та пожежу на нафтобазі «Калуганафтопродукт». Також у регіоні розташований нафтопереробний завод «Перший завод». Про попередні атаки на об'єкти Калузької області писав «Главком».

Валуйки також раніше потрапляли до зведень про вибухи та пожежі. У вересні 2025 року в місті повідомляли про атаку безпілотників на комерційне підприємство. За інформацією губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, тоді постраждали п'ятеро людей, а в одній із будівель виникла пожежа.

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Теги: росія пожежа інвестиції завод відео

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