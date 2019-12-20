Британський уряд не підтримає референдум про незалежність Шотландії



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Шотландія має намір провести референдум про незалежність, в Лондоні - проти

Влада Великої Британії виступає проти проведення референдуму про незалежність Шотландії, називаючи його небажаним.

Про це повідомляє сайт уряду країни.

«Народу Шотландії набридли постійні політичні суперечки та марні дебати. Ось чому ми не будемо підтримувати плани першого міністра (Ніколи Стерджен - ред.) щодо проведення ще одного небажаного референдуму про відокремлення», - йдеться у пресрелізі.

Міністр у справах Шотландії Алістер Джек повідомив, що голова уряду Великої Британії планує після виходу країни з ЄС 31 січня - на виконання доручення королеви - зміцнити відносини між усіма регіонами Сполученого Королівства.

Раніше перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Зокрема, у Шотландії закликали Велику Британію не тримати їх «в союзі проти волі».

У листопаді Джонсон заявив, що не дозволить провести черговий референдум про незалежність Шотландії.