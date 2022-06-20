Парламент ратифікував Стамбульську конвенцію

Релігійні діячі наголосили, що Стамбульська конвенція запроваджує поняття «гендер»

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. Про це повідомив нардеп партії «Голос» Андрій Осадчук.

Законопроєкт підтримали 259 депутатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 червня вніс до Верховної Ради проєкт закону №0157 про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.

Відповідно до пояснювальної записки, президент пропонує ратифікувати Конвенцію, щоб імплементувати в українське законодавство міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії насильству стосовно жінок, а також домашньому насильству.

За повідомленням деяких ЗМІ, вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни. Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна Рада тривалий час її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція «нав'язує гендерну ідеологію».

16 червня Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій на своєму сайті опублікувала заяву, де закликає Верховну раду зняти з розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції — щоб запобігти «ескалації напруженості та розколу українського суспільства».

Релігійні діячі наголосили, що Стамбульська конвенція запроваджує поняття «гендер» як ідеологічний концепт самоідентифікації людини.

Рада Церков закликала розвивати натомість українське законодавство, щоб протидіяти домашньому насильству, насильству проти жінок за прикладом інших країн Європи, які відмовилися від ратифікації Стамбульської конвенції.

Понад 50 українських громадських організацій об’єдналися в коаліцію «За Стамбульську конвенцію» із закликом до президента Зеленського та Верховної Ради ратифікувати цей міжнародний документ.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що конвенцію мають ухвалити у 2022 році. За її словами, уряд провів консультації щодо конвенції із Радою Європи та отримав відповідні роз’яснення, які мають спростити ратифікацію документа в Україні.