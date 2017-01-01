Парламент Швейцарії обрав президента на наступний рік

Президентом на 2018 рік став міністр внутрішніх справ країни Алан Берсе

Президентом Швейцарії на 2018 рік став міністр внутрішніх справ країни Алан Берсе. Про це повідомляє swissinfo.ch. "Міністр внутрішніх справ Алан Берсе був обраний парламентом, щоб бути президентом Швейцарії на 2018 рік", - йдеться в повідомленні. Під час голосування він отримав 190 з 210 голосів у парламенті. Президентське крісло він посяде



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Президентом на 2018 рік став міністр внутрішніх справ країни Алан Берсе

Президентом Швейцарії на 2018 рік став міністр внутрішніх справ країни Алан Берсе.

Про це повідомляє swissinfo.ch.

"Міністр внутрішніх справ Алан Берсе був обраний парламентом, щоб бути президентом Швейцарії на 2018 рік", - йдеться в повідомленні.

Під час голосування він отримав 190 з 210 голосів у парламенті. Президентське крісло він посяде вперше після того, як став міністром Федеральної ради (уряду) п'ять років тому.

Президент Швейцарії обирається на спільному засіданні обох палат парламенту, що утворюють Федеральні збори. Відбувається це, як правило, в рамках чергової зимової парламентської сесії.

Президент обирається з числа сімох членів уряду на основі принципу ротації на один рік. Як правило, перш ніж стати президентом, федеральний радник (член уряду Швейцарії) має побути рік віце-президентом.

Віце-президентом країни в уряді Берсе стане Улі Маурер.