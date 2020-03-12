Разумков запровадив у Раді карантин (документ) документ



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Зокрема, згідно з розпорядженням, у парламент не пускатимуть журналістів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження «Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби».

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Зокрема спікер розпорядився до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України усіх осіб, крім народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим договором на постійній основі.

Також в розпорядженні йдеться про скасування на період до 3 квітня службових відряджень в межах України посадових осіб Верховної Ради України, апарату Верховної Ради України, народних депутатів України та їх помічників-консультантів.

Нардепам рекомендовано обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян, а у разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України.

Напередодні повідомлялося, що Разумков скасував усім нардепам закордонні відрядження через коронавірус.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.



