Рада не бачить підстав для введення надзвичайного стану − Разумков
Питання впровадження надзвичайного стану не було прийнято на засіданні РНБОУ Верховній Раді не бачать підстав для оголошення надзвичайного стану в Україні через загрозу поширення коронавірусу.
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі Newsone.
Він також зазначив, що питання впровадження надзвичайного стану не було прийнято на засіданні РНБО.
«Я думаю, що сьогодні підстав для впровадження надзвичайного стану немає. Будемо робити все, щоб такі підстави і не з’явились», — заявив Разумков.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин. Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан. За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19. 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області. Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей. У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан. У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні. Читайте також:
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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