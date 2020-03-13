Рада не бачить підстав для введення надзвичайного стану − Разумков



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Спікер парламенту Дмитро Разумков Фото: Главком

Питання впровадження надзвичайного стану не було прийнято на засіданні РНБО

У Верховній Раді не бачать підстав для оголошення надзвичайного стану в Україні через загрозу поширення коронавірусу.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі Newsone.

Він також зазначив, що питання впровадження надзвичайного стану не було прийнято на засіданні РНБО.

«Я думаю, що сьогодні підстав для впровадження надзвичайного стану немає. Будемо робити все, щоб такі підстави і не з’явились», — заявив Разумков.