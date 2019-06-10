Партія Чумака представила першу десятку списку на вибори в Раду



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Сьогодні відбувся позачерговий зїзд партії «Хвиля»

Партія «Хвиля» позафракційного народного депутата Віктора Чумака представила першу десятку списку на позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це Чумак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Відбувся позачерговий зїзд партії. «Повезло» нам. Другий зїзд - і зразу треба приймати рішення, щодо участі у національних виборах. Але будь яка дорога починається з першого кроку. Ми його зробили. Будемо брати участь.

На фоні сьогоднішніх списків та рейтингів, ми у виграшному становищі. Ми можемо тільки зростати», - написав політик.

До списку увійшли: