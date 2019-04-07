  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Партія Ердогана вимагає перерахунку голосів у Стамбулі після виборів

    • Розсилка
    Партія Ердогана вимагає перерахунку голосів у Стамбулі після виборів
    Фото: ukrinform.ua

    Партія справедливості та розвитку хоче перерахувати голоси виборців у Стамбулі, де її кандидат програв на виборах мера представнику опозиційної Народно-республіканської партії.

    Турецька правляча Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердогана закликала виборчу комісію країни перерахувати голоси на муніципальних виборах у Стамбулі після того, як її кандидат програв там вибори. «Ми вибрали шлях для усунення числових помилок», - заявив у неділю, 7 квітня, заступник голови партії Аіл Іхсан Явуз, передає агенція Reuters.

    Читайте також

    ПСР звернулась до виборчої комісії з проханням повністю перерахувати голоси у стамбульському районі Бейоглу, та попросить її зробити те саме і в 38 інших округах міста.

    Як повідомлялося, на проведених нещодавно місцевих виборах у Туреччині кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) випередили супротивників від правлячої ПСР у Стамбулі та Анкарі. Зокрема, у Стамбулі представник НРП Екрем Імамоглу випередив суперника від правлячої ПСР Біналі Їлдирима майже на 28 тисяч голосів. В Анкарі кандидат від НРП Мансур Яваш отримав понад 50 відсотків голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасекі - 47,06 відсотка.

    Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів мешканців обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків.

    Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням «національного виживання».

    Вибори також відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ