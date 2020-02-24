Партія Меркель провалила місцеві вибори у Гамбурзі



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За попередніми результатами, партія Християнсько-демократичний союз зайняла на виборах лише третє місце з результатом 11% голосів

Найбільшою партією за підсумками виборів залишаються соціал-демократи - партнер Меркель по коаліції на національному рівні

Партія канцлера Німеччини Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз показала найгірший результат на регіональних виборах в Гамбурзі. Про це повідомляє BBC.

За попередніми результатами, ХДС зайняла на виборах лише третє місце з результатом 11% голосів.

Найбільшою партією за підсумками виборів залишаються соціал-демократи - партнер Меркель по коаліції на національному рівні. СДПН отримала 39,1% голосів, що приблизно на шість процентних пунктів менше, ніж на виборах 2015 року, але цього достатньо, щоб нинішній мер Петер Щенчер втримав владу.

Друге місце зайняли «Зелені» з результатом 24,1% голосів, що майже вдвічі більше, ніж п'ять років тому.

Вибори також були відзначені високою явкою в 62% виборців, що набагато вище, ніж на виборах 2011 і 2015 років.

ХДС переживає кризу лідерства після того, як лідер партії Аннегрет Крамп-Карренбауер оголосила про свою відставку на початку цього місяця.

Генеральний секретар партії Пол Земік сказав, що це був «гіркий день», і визнав, що заява про відставку Крамп-Карренбауер після скандалу в Тюрингії завдала шкоди партії.

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