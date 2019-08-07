Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на посаду віцеспікера Ради



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Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

За словами Разумкова, було б коректно, якби опозиція визначила, хто на яку позицію буде претендувати

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков припустив, щоб народні депутати вибрали одного з кандидатів на посаду віцеспікера Верховної ради IX скликання з опозиційних фракцій.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112».

За його словами, було б коректно, якби опозиція визначила, хто на яку позицію буде претендувати.

«Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично», - заявив Разумков.

Він зазначив, що важко відповісти, як вони будуть домовлятися і висувати кандидатуру на цю посаду.

«Я сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній раді буде знаходити якісь точки дотику», - сказав він.

Також він не виключив, що якщо чотири опозиційні фракції висунуть чотири претенденти, то по цих кандидатурах відбудеться голосування.

Раніше повідомлялося, що «Слуга народу» залишить опозицію на голодному пайку: віддадуть лише один комітет.

Нагадаємо, Олександр Корнієнко може очолити партію «Слуга народу» замість Дмитра Разумкова, який займе посаду голови Верховної Ради.

Нагадаємо, «Слуга народу» висуне Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

До слова, 28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

«Слуга народу» планує і надалі розвивати своїх депутатів.

Також у «Слузі народу» розповіли, як проходить другий тренінг для новобраних депутатів.