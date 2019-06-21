Партія «Слуга народу» оприлюднила список мажоритарників у Вінницькій області
Політсила поступово оприлюднює списки мажоритарників у областях через Telegram
У Telegram «Слуга народу» поступово оприлюднює списки мажоритарників. Наразі є список мажоритарників у Вінницькій області та надає коротку інформацію про цих кандидатів:
Округ № 11 – Пашковський Максим Ігорович
Вінничанин, закінчив юридичний факультет Національного університету «Києво-Могилянська академія». Підприємець та засновник соціального проєкту «Юридична клініка «Швидка юридична допомога».
Округ № 12 – Драбовський Анатолій Григорович
Вінничанин, закінчив Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі». Ректор Вінницького кооперативного інституту та віцепрезидент Вінницької обласної федерації важкої атлетики.
Округ № 13 – Максименко Юрій Володимирович
Вінничанин, закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Вчений-агроном» та Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Специфічні категорії/адміністративний менеджмент». Голова громадського об’єднання «СХІД-ЗАХІД».
Округ № 14 – Борзова Ірина Наумівна
Вінничанка, закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджер-економіст». Підприємець, голова й засновниця Благодійного фонду та ГО «Всеукраїнське об'єднання Розвиток».
Округ № 15 – Пращук Віталій Юрійович
Вінничанин, закінчив Харківський економіко-правовий університет за спеціальністю «Правознавство» та Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Учасник бойових дій на території Донецької та Луганської областей.
Округ № 16 – Томляк Таїса Сергіївна
Вінничанка, закінчила Вінницький технологічно-промисловий коледж і Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю «Правознавство». Адвокат та бере активну участь у діяльності Громадської організації «Рух дієвих демократів».
Округ № 17 – Коваль Олександр Леонідович
Вінничанин, закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Інженер-механік». Має великий досвід менеджменту. Був довіреною особою кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на виборах у 2019 році.
Округ № 18 – Довгань Павло Олегович
Вінничанин, закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальностями «Облік та оподаткування» і «Менеджер підприємств, установ, організацій та їхніх підрозділів». Заступник директора з науково-дослідної роботи в науково-дослідному господарстві «Агрономічне». Голова комітету із соціальних питань Студентської ради Вінниччини.
Як повідомлялось, партія «Слуга народу» подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.