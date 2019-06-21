Партія «Слуга народу» оприлюднила список мажоритарників у Вінницькій області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі є список мажоритарників від партії у Вінницькій області

Політсила поступово оприлюднює списки мажоритарників у областях через Telegram

У Telegram «Слуга народу» поступово оприлюднює списки мажоритарників. Наразі є список мажоритарників у Вінницькій області та надає коротку інформацію про цих кандидатів:

Округ № 11 – Пашковський Максим Ігорович

Вінничанин, закінчив юридичний факультет Національного університету «Києво-Могилянська академія». Підприємець та засновник соціального проєкту «Юридична клініка «Швидка юридична допомога».



Округ № 12 – Драбовський Анатолій Григорович

Вінничанин, закінчив Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі». Ректор Вінницького кооперативного інституту та віцепрезидент Вінницької обласної федерації важкої атлетики.



Округ № 13 – Максименко Юрій Володимирович

Вінничанин, закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Вчений-агроном» та Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Специфічні категорії/адміністративний менеджмент». Голова громадського об’єднання «СХІД-ЗАХІД».



Округ № 14 – Борзова Ірина Наумівна

Вінничанка, закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджер-економіст». Підприємець, голова й засновниця Благодійного фонду та ГО «Всеукраїнське об'єднання Розвиток».



Округ № 15 – Пращук Віталій Юрійович

Вінничанин, закінчив Харківський економіко-правовий університет за спеціальністю «Правознавство» та Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Учасник бойових дій на території Донецької та Луганської областей.



Округ № 16 – Томляк Таїса Сергіївна

Вінничанка, закінчила Вінницький технологічно-промисловий коледж і Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю «Правознавство». Адвокат та бере активну участь у діяльності Громадської організації «Рух дієвих демократів».



Округ № 17 – Коваль Олександр Леонідович

Вінничанин, закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Інженер-механік». Має великий досвід менеджменту. Був довіреною особою кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на виборах у 2019 році.



Округ № 18 – Довгань Павло Олегович

Вінничанин, закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальностями «Облік та оподаткування» і «Менеджер підприємств, установ, організацій та їхніх підрозділів». Заступник директора з науково-дослідної роботи в науково-дослідному господарстві «Агрономічне». Голова комітету із соціальних питань Студентської ради Вінниччини.

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.