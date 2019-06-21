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    Суспільство

    «Слуга народу» подала до ЦВК документи на реєстрацію 199 мажоритарників

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    20 червня завершився термін подання документів до ЦВК&nbsp;від самовисуванців та політичних партій - «Слуга народу» подала до ЦВК документи на реєстрацію 199 мажоритарників
    20 червня завершився термін подання документів до ЦВК від самовисуванців та політичних партій

    Слідкуйте за новинами, буде цікаво, - пресслужба партії

    Політична партія «Слуга народу» у четвер увечері подала до ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

    Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

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    «Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидатів в одномандатних округах. Слідкуйте за новинами, буде цікаво!» - ідеться у повідомленні.

    До слова, ЦВК зареєструвала 1913 кандидатів у народні депутати України.

    Як відомо, 20 червня згідно з календарним планом підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України завершився термін подання документів до ЦВК від самовисуванців та політичних партій.

    Реєстрацію кандидатів у народні депутати ЦВК має закінчити 25 червня.

    Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.

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