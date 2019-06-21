«Слуга народу» подала до ЦВК документи на реєстрацію 199 мажоритарників



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20 червня завершився термін подання документів до ЦВК від самовисуванців та політичних партій

Слідкуйте за новинами, буде цікаво, - пресслужба партії

Політична партія «Слуга народу» у четвер увечері подала до ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

«Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидатів в одномандатних округах. Слідкуйте за новинами, буде цікаво!» - ідеться у повідомленні.

До слова, ЦВК зареєструвала 1913 кандидатів у народні депутати України.

Як відомо, 20 червня згідно з календарним планом підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України завершився термін подання документів до ЦВК від самовисуванців та політичних партій.

Реєстрацію кандидатів у народні депутати ЦВК має закінчити 25 червня.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.