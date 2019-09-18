Партія влади РФ ризикує втратити більшість у московській думі



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Двоє нових депутатів проти участі в політичних фракціях, а іще один вагається

25 депутатів міської думи Москви, який на виборах 8 вересня підтримувала «Єдина Росія», можуть не домовитися щодо формування більшості. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Таким чином партія влади в РФ може втратити контроль над думою столиці. В попередньому скликанні «Єдина Росія» опиралася на фракцію в 28 депутатів. На сьогодні про відмову вступати в партійну фракцію вже заявили Наталія Метліна і Роман Бабаян. При цьому обидва не виключили можливості участі в депутатських групах.

Іще один обраний депутат – Маргатира Русецька – заявила про те, що поки що не знає чи приєднуватися до фракції партії «Єдина Росія».

Раніше Русецька була членом цієї політсили, але її членство було призупиненим через роботу в Громадських палатах РФ і Москви.

Якщо «Єдина Росія» не контролюватиме щонайменше 23 мандати, то вона втратить більшість в міській думі Москви, де засідає 45 депутатів. При цьому оглядачі визнають, що для прийняття важливих рішень партія влади може формувати ситуативні коаліції.

До слова, стали відомі дата і час проведення Тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу. Переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту російського газу відбудуться 19 вересня о 13:30 (за київським часом).