Стали відомі дата і час проведення Тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу



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Фото: Укрінформ

У переговорах візьмуть участь делегація України на чолі з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Оржелем і російська делегація на чолі з міністром енергетики РФ Новаком

Тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту російського газу відбудуться 19 вересня о 13:30 (за київським часом). Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

Згідно з повідомленням, переговори почнуться о 14:30 за брюссельським часом, і о 17:00 буде проведено брифінг віце-президента Європейської комісії з Енергетичного союзу Мароша Шефчовича.

У переговорах візьмуть участь делегація України на чолі з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Олексієм Оржелем і російська делегація на чолі з міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

Також у переговорах візьмуть участь керівництво компанії «Газпром» (Росія) і Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як повідомлялось, Україна на тристоронніх переговорах має намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м на рік.

«Нафтогаз» готовий скоротити позовні вимоги до «Газпрому» з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

Джерело: Українські новини