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    Суспільство

    У другий тур знову б вийшли Порошенко і Зеленський – Центр Разумкова і SOCIS

    • Розсилка
    На виборах найближчої неділі за Володимира Зеленського віддали б голоси 33,4%, а а Петра Порошенка &ndash; 17,8% - У другий тур знову б вийшли Порошенко і Зеленський – Центр Разумкова і SOCIS
    На виборах найближчої неділі за Володимира Зеленського віддали б голоси 33,4%, а а Петра Порошенка – 17,8%

    Петро Порошенко залишається головним опонентом для президента Володимира Зеленського

    Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур знову вийшли б Зеленський і Порошенко. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня.

    Серед тих, хто визначився і піде на вибори:

    • за Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4%,
    • за Петра Порошенка – 17,8%,
    • за Юрія Бойко готові проголосувати 15,7%,
    • за Юлію Тимошенко – 8,8%.
    • за Ігоря Смешко – 7%,
    • Анатолія Шарія та Олега Ляшка – по 2,9%,
    • Андрія Білецького - 1,0%,
    • інші кандидати отримали б 10,5%.
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    57,9% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,9% - проти.

    47,7% опитаних готові проголосувати за вступ України до НАТО, проти – 32,8%.

    59,5% опитаних вважають Росію країною-агресором, 23,8% вважають РФ сусідською країною, з якою треба підтримувати добрі стосунки, для 9,1% опитаних Росія є братньою країною.

    64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою.

    17,7% допускають для російської мови статус офіційної в окремих регіонах, 15,2% вважають, що в Україні мають бути дві державних мови.

    Опитування проводилось з 21 по 28 липня 2020 року методом інтерв’ю «face-to-face». Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.

    Нагадаємо, за останніми дослідженнями, найменше народної підтримки, згідно з соцопитуванням, зараз у «Самопомочі» і «Національного корпусу».

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