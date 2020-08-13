У другий тур знову б вийшли Порошенко і Зеленський – Центр Разумкова і SOCIS



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На виборах найближчої неділі за Володимира Зеленського віддали б голоси 33,4%, а а Петра Порошенка – 17,8%

Петро Порошенко залишається головним опонентом для президента Володимира Зеленського

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур знову вийшли б Зеленський і Порошенко. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня.

Серед тих, хто визначився і піде на вибори:

за Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4%,

за Петра Порошенка – 17,8%,

за Юрія Бойко готові проголосувати 15,7%,

за Юлію Тимошенко – 8,8%.

за Ігоря Смешко – 7%,

Анатолія Шарія та Олега Ляшка – по 2,9%,

Андрія Білецького - 1,0%,

інші кандидати отримали б 10,5%.

57,9% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,9% - проти.

47,7% опитаних готові проголосувати за вступ України до НАТО, проти – 32,8%.

59,5% опитаних вважають Росію країною-агресором, 23,8% вважають РФ сусідською країною, з якою треба підтримувати добрі стосунки, для 9,1% опитаних Росія є братньою країною.

64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою.

17,7% допускають для російської мови статус офіційної в окремих регіонах, 15,2% вважають, що в Україні мають бути дві державних мови.

Опитування проводилось з 21 по 28 липня 2020 року методом інтерв’ю «face-to-face». Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.

Нагадаємо, за останніми дослідженнями, найменше народної підтримки, згідно з соцопитуванням, зараз у «Самопомочі» і «Національного корпусу».

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