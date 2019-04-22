«Ніколи не здавайся!»: промова Порошенка після поразки на виборах



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Порошенко говорив про продовження політичної кар'єри, а також про плани на майбутнє

Президент України Петро Порошенко після оголошення результатів екзит-полів виступив з промовою перед своїми прихильниками.

Він говорив про продовження політичної кар'єри, а також про плани на майбутнє і подальші дії своєї команди.

Публікуємо промову Петра Порошенка:

Дорога моя командо!

Дорогі співвітчизники!

Дорога Україно!

Дорогі українці по всьому світові!

Дорогі друзі!

Дорогі представники засобів масової інформації!

«Ніколи не здавайся…. Ніколи, ніколи, ніколи… Не здавайся у великому, не здавайся в малому, ні у значному, ні в дрібному… Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду».

Саме цими словами великого британця Вінстона Черчилля я керувався завжди.

«Ніколи не здавайся», - чув я в 2014 році, коли отримав від Януковича пограбовану та обеззброєну країну, на яку сунула путінська орда. Коли закордонні лідери дзвонили не привітати з виборами, а висловити щирі співчуття. Прямо казали, що жодна країна світу не стоїть, не стояла перед такими викликами, як тоді були перед Україною. Хочу наголосити - тоді, до речі, охочих стати Президентом було набагато менше. Черги точно не було.

«Ніколи не здавайся», - чув я, коли ухвалював рішення ще раз кандидувати в Президенти в 2019 році. Ясно ж було, наскільки запекла очікується боротьба на фоні тієї брудної інформаційної війни, яку вели проти мене із середини мої політичні опоненти. А з-зовні – російські фейкові новини і потужна пропагандистська машина гібридної війни.

«Ніколи не здавайся» - чую я і зараз, коли бачу результати екзитполів.

А вони очевидні. І дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити так, як це прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах. Сьогодні 21 квітня, бо я завжди маю пам’ятати, що завтра настане двадцять друге квітня, і нам треба, кожному з нас, кожному з членів нашої команди, нам треба об’єднатися і боронити Україну. Нам потрібні спільні зусилля.

Дорогі українці!

Вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення.

Я піду з офісу. Але хочу твердо наголосити - я не йду з політики. Я залишаюся в політиці і буду боротися за Україну. І хочу окремо пояснити чому.

Наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років – захистити європейську та євроатлантичну стратегію, ті принципи, ті цілі, ті очевидні рубежі, на які ми вийшли за ці 5 років. І які тепер, на жаль, поставлені під загрозу. Наша команда буде їх захищати.

Наша команда буде захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО. Наша команда, наголошую, бо лише в цій найсильнішій і найпотужнішій у світі безпековій організації ми можемо гарантувати безпеку України і безпеку кожного її громадянина, ми можемо отримати надійний захист від Росії як країни агресора.

Наша команда буде захищати безвіз. Бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувався на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування. А саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це те право, яке вибороли мій народ і якого ми досягнули за останні 5 років.

Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак із середини країни, від будь-яких спроб применшити історичне значення її подвигу. Бо деякі не розуміють, яку відстань ми пройшли за ці 5 років у забезпеченні оборони держави.

Наша команда буде захищати українську мову. І справа не тільки в тому, що ми вже зробили – квоти, пісні, фільми, радіо, книги. Але якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, то я буду щасливий і гордий, що я як Президент України буду мати змогу його підписати. І точно підпишу.

Сьогодні Вербна неділя і Вхід Господній до Єрусалиму. Я зустрів його разом з своєю родиною молитвою у Михайлівському Соборі. І наша команда буде захищати Православну Церкву України від реваншу. І ми не допустимо цього реваншу. Бо коли ми зняли ярмо російської церкви і Росії з Православної церкви України – це ще один міцний фундамент нашої державотворчості, нашої духовності. І, до речі, ми все ще очікуємо вибачень за «термос».

Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням «Приватбанку». Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників, українців. І ми будемо захищати десятки мільйонів українців.

І крім того, це спровокує кризу у наших відносинах з міжнародними фінансовими організаціями і як наслідок – падіння гривні і нову економічну кризу. Ми цього точно не допустимо.

Наша команда буде захищати потужну світову міжнародну коаліцію, яку ми дбайливо створювали ці п’ять років на підтримку України. І якщо не будуть імплементовані, в тому числі і Україною, Мінські домовленості, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій проти Росії як єдиний механізм забезпечення взятих на себе зобов’язань деокупації Донбасу і звільнення Криму.

Наша команда буде протидіяти планам Кремля сформувати лояльну для себе більшість під час парламентських виборів. І це ще одна причина чому я маю залишитись в політиці і боронити державу.

А ще наша команда буде захищати децентралізацію. А ще наша команда буде захищати, Марина, інклюзивну освіту. А ще наша команда буде захищати нову українську школу. А ще наша команда буде захищати реформу сільської медицини. А ще наша команда буде захищати електронні закупівлі. А ще наша команда буде захищати конкурси при залученні до державної служби. А ще наша команда буде захищати енергетичну незалежність нашої держави. А ще наша команда буде захищати енергоефективність. А ще наша команда буде захищати все, що ми зробили за ці п’ять років!

І я пишаюся тим, що зробила наша команда, бо наша команда є вся Україна і вашими зусиллями це вийшло! Бо якщо б я не мав вашої підтримки – вас, всіх українців – нічого б не вийшло!

Дорогі українці!

Я хочу наголосити, що новий Президент буде мати сильну опозицію. Дуже сильну. Але я хочу сказати, що країна – наша найкраща в світі Україна, від цього лише виграє. Я точно це знаю. Бо ми можемо перемогти лише тоді, коли в країні буде панувати демократія, верховенство права, захист прав людини, забезпечення зростання добробуту і все, що характеризується назвою європейський напрямок розвитку.

І в той же час я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросюзу і НАТО. І між оголошенням результатів виборів і інавгурацією я готовий витрачати будь-який час для того, щоб допомогти новому Президенту увійти в курс справ в найменших…

Більше того – я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Всю мережу, яку ми так дбайливо вибудовували роками. І це і є та реальна сітка, а не там, де нас безпідставно звинувачували опоненти.

Ще один дуже важливий момент: вибори пройшли чесно, вибори пройшли прозоро, вибори пройшли у повній відповідності з європейськими стандартами. Здавалося б – ну що тут такого? А я хочу наголосити, що в умовах війни, в умовах російської агресії ми з вами зберегли демократію, зберегли право вибору українців обирати собі владу. І бездоганні вже зараз дві президентських кампанії, одну парламентську, місцеву і ми залишаємося єдиною демократичною країною на пострадянському просторі з усіх народів колишнього Радянського Союзу і, дорогі українці, ми єдині, де є реальне, а не паперове право міняти владу тоді, коли ви, українці, вважаєте це за потрібне. Це найбільше наше досягнення. Це є ознака європейської демократичної країни і я пишаюся тим, що я, Петро Порошенко, захистив це право українців.

І хочу нагадати, що серед брехливих чуток і брудних пліток, які поширили мої опоненти про ніби-то те, що я збирався скасувати вибори. Що ми намагаємося перешкоджати їм, що у нас буде перешкоджання вільному волевиявленню громадян… Друзі, я навіть не чекаю вибачень від опонентів – Господь їм суддя.

А сьогодні, 21, я хотів би подякувати всім українцям.

По-перше, за спільну роботу протягом п’яти років над вирішенням завдань історичного масштабу. Стратегічних завдань. Завдань, які повстали перед Україною і які спільно ми далеко просунули в бік вирішення. Це безпрецедентний обсяг роботи. І приємно, що всі наші міжнародні партнери чітко наголошують, що за п’ять років президентства Порошенка зроблено набагато більше, ніж за чверть століття до цього. Це є наша з вами перемога.

Але ще я хочу сказати, що в нас точно попереду ще безліч невирішених проблем. Безліч відкритих ран. Але я наголошую – сьогодні країна набагато сильніша і набагато в кращому стані, ніж п’ять років тому.

Але, я наголошую, сьогодні країна набагато сильніша і в набагато кращому стані, ніж п’ять років тому. Це факт. Очевидно, що люди розраховували на більше, і прагнули більшого. І прийняли те рішення, яке прийняли.

Я хочу сказати, що вдячний кожному українцеві. Друзі, я вам вдячний незалежно від того, за кого ви проголосували 31 березня. Я вдячний за сьогоднішню активну громадянську позицію.

Я вдячний своїй фантастичній команді. Найсильнішій в Україні, найпатріотичнішій, найпрофесійнішій, найвмотивованішій. Друзі, ви найкращі. Я хочу сказати, що ми з вами ці роки працювали над складними реформами. Вирішенням і розв’язанням надскладних завдань. Хочу подякувати окремо і тим, хто до нас приєднався під час першого туру. Я залишаюсь у політиці і точно буду продовжувати робити, щоб вам не соромно було за голос, який ви віддали за Петра Порошенка і його команду. Окремо я хочу подякувати тим, хто знайшов у собі сили вибачити мені мої прорахунки і помилки, і кинувся в атаку пліч-о-пліч з нашою командою, в складі нашої команди перед другим туром. Велике вам спасибі. Нам точно треба тримати цю єдність і цю міць.

Бо саме ваша потужна підтримка, підтримка мільйонів виборців не дозволяють мені образитися, замкнутися в собі, умити руки, стати осторонь. Ми точно маємо захищати Україну і точно маємо вести її вперед.

Ми сьогодні не виграли бій. Але це точно не означає, що ми програли війну. Попереду у нас не мало битв. Я вам хочу наголосити - Україна точно переможе!

І ще я хочу подякувати мою родину, бона вона більше за мене втомилася за роки мого президентства. Повірте мені бо це було нелегко. Сьогодні ми мали дуже ретельну розмову і я хочу подякувати, що вони без радості можливо, але з великим розумінням поставилися до мого рішення залишитися в політиці. Я маю їх підтримку і для мене це надзвичайно важливо. Друзі, я просто пишаюся своєю дружиною і не тільки тому, що вона фантастична дружина, Перша леді. Але в мене назавжди буде її образ з українським прапором на стадіоні, яка йде до свого чоловіка. Марино, дякую тобі, дітям, я дякую батькові за те, що ви завжди поруч. Знаю, що і в найближчі дні – а вони, я маю це визнати, будуть для мене психологічно непрості, я точно можу розраховувати на свою родину, на свою дружину, на свою команду. І ми точно все подолаємо!

Дорогі українці!

Сьогодні скажу вам одну річ, якої публічно не казав ніколи. Бо воно дуже пафосно, чесно кажучи. Я люблю Україну. Я точно дуже її люблю. Я люблю свій рідний український народ. І цим почуттям я керувався всі роки мого нелегкого, повірте, президентства. За ці роки вам розповіли про мене багато жахливої неправди. Якби я міг в неї повірити, я би і сам за себе не проголосував. Але мине час, історія все розставить по свої місцях.

Завершити я теж хотів би словами Черчилля, які той сказав 26 липня 1945 року, коли він пішов у відставку після виборів, які не зміг виграти. Він сказав: «Мені лише залишається висловити народу моєї країни, заради якого я працював всі ці повні негараздів та небезпек роки, свою глибоку вдячність за постійну та всебічну підтримку, яку він мені надавав під час моєї служби. А також за численні прояви його прихильності до свого відданого слуги». В розумінні Черчилля, а не в розумінні фільму...

Але, друзі, я оптиміст. І наголошую, що все буде добре. Україна буде успішною країною. Великою країною. Європейською країною. Це є завдання влади і це є завдання опозиції. Ми з себе точно не будемо знімати відповідальність.

А завершити я хочу словами, що я буду молитися в поточній ситуації: «Боже, бережи Україну».

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.