Парубій поділився з українцями власним рецептом «щасливої паски»



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Андрій Парубій

Парубій привітав християн східного обряду із Великоднем

Голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав із Великоднем християн України східного обряду.

Про це йдеться у вітальному відеозверненні спікера.

«Дорогі українці, хочу поділитися з вами власним рецептом щасливої паски: візьміть любов і доброту, додайте відповідальності і поваги, приправте добрими справами, докиньте жменьку оптимізму, без зайвого шуму з'єднайте всі складники, — щаслива паска готова. Зі святом Великодня! Христос воскрес! Воістину воскрес!» — зазначив Парубій.

Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.