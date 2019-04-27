Парубій поділився з українцями власним рецептом «щасливої паски»
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Андрій Парубій
Парубій привітав християн східного обряду із Великоднем
Голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав із Великоднем християн України східного обряду.
Про це йдеться у вітальному відеозверненні спікера.
«Дорогі українці, хочу поділитися з вами власним рецептом щасливої паски: візьміть любов і доброту, додайте відповідальності і поваги, приправте добрими справами, докиньте жменьку оптимізму, без зайвого шуму з'єднайте всі складники, — щаслива паска готова. Зі святом Великодня! Христос воскрес! Воістину воскрес!» — зазначив Парубій.
Як повідомляв «Главком» раніше, сьогодні у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.