Пасажири Bravo знову застрягли в українських аеропортах



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Причини затримок авіакомпанія не повідомляє

Міжнародний аеропорт Львів повідомив про затримку рейсів авіакомпанії Bravo.

Як зазначили в повідомленні, рейс BAY2094 затримується на приліт із Хургади до 19-00 (посадка по плану о 12-30). Також затримується рейс BAY2093 на виліт зі Львова до 19-45 (виліт по плану 13-45).

Причину затримки авіакомпанія не повідомила.

Також відомо, що рейс авіакомпанії Bravo із аеропорту «Бориспіль» з невідомих причин також затримується. Лайнер мав вилетіти до Хургади о 9 ранку, але на цю годину на сайті аеропорту можна побачити, що о 12:30 лише планується посадка на борт.

На сайті авіакомпанії, на сторінках соцмереж про затримку та її причини компанія не повідомляє.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що з єгипетського курорту Хургада другу добу не можуть вилетіти до Києва близько 150 туристів рейсу BAY 2092 авіакомпанії Bravo Airways туроператора JoinUp.

Затримка рейсу Bravo BAY 2092 туроператора JoinUp! з Хургади до Києва була пов'язана з необхідністю доставки інженерів авіакомпанії з України. Станом на вечір 17 вересня туристи повернулися до Києва.