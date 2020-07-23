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    Суспільство

    «Укрзалізниця» відновлює харчування, але не у всіх потягах

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    В &laquo;Укрзалізниці&raquo; звертають увагу, що купити харчі можна буде лише через вагон-буфет, а розвозити їжу візочками й доставляти її, як раніше, не будуть - «Укрзалізниця» відновлює харчування, але не у всіх потягах
    В «Укрзалізниці» звертають увагу, що купити харчі можна буде лише через вагон-буфет, а розвозити їжу візочками й доставляти її, як раніше, не будуть

    У вагонах швидкісних поїздів продаватимуть продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару

    «Укрзалізниця» відновлює послуги харчування у швидкісних поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Відтепер, окрім напоїв, у вагонах швидкісних поїздів продаватимуть продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання.

    В «Укрзалізниці» звертають увагу, що купити харчі можна буде лише через вагон-буфет, а розвозити їжу візочками й доставляти її, як раніше, не будуть.

    У поїздах далекого сполучення пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.

    Як повідомлялося, з 16 липня «Укрзалізниця» дозволила придбання квитків на 100% місць поїздів, що прямують із Києва і до Києва, а також транзитом через столицю.

    Нагадаємо, СБУ заявила про масштабне розкрадання коштів «Укрзалізниці».

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