«Укрзалізниця» відновлює харчування, але не у всіх потягах



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В «Укрзалізниці» звертають увагу, що купити харчі можна буде лише через вагон-буфет, а розвозити їжу візочками й доставляти її, як раніше, не будуть

У вагонах швидкісних поїздів продаватимуть продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару

«Укрзалізниця» відновлює послуги харчування у швидкісних поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відтепер, окрім напоїв, у вагонах швидкісних поїздів продаватимуть продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання.

В «Укрзалізниці» звертають увагу, що купити харчі можна буде лише через вагон-буфет, а розвозити їжу візочками й доставляти її, як раніше, не будуть.

У поїздах далекого сполучення пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.

Як повідомлялося, з 16 липня «Укрзалізниця» дозволила придбання квитків на 100% місць поїздів, що прямують із Києва і до Києва, а також транзитом через столицю.

Нагадаємо, СБУ заявила про масштабне розкрадання коштів «Укрзалізниці».