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    Паспортний скандал на Закарпатті: Клімкін не домовився із Сійярто

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    <span>Павло Клімкін і Петер Сійярто поки не дійшли згоди&nbsp;</span> - Паспортний скандал на Закарпатті: Клімкін не домовився із Сійярто
    Павло Клімкін і Петер Сійярто поки не дійшли згоди 

    Клімкін: логіка, якої дотримується угорська сторона, багато в чому нагадує російську

    На зустрічі глав МЗС України і Угорщини Павла Клімкіна і Петера Сійярто не вдалося досягнути згоди з ключових питань задля вирішення проблеми, пов’язаної з прихованою видачею угорських паспортів громадянам України.

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    Про це заявив у середу Клімкін за результатами переговорів з угорським колегою, що відбулись у Нью-Йорку, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми в результаті годинної дискусії не досягли згоди щодо того, яким чином тлумачити цей інцидент. Я запропонував пану Сійярто самому відкликати консула, і я так розумію, що він не згоден. Якщо відповідного рішення цими днями не відбудеться, він (угорський консул - ред.) поїде додому, безумовно», - заявив глава МЗС України.

    Як він зауважив, логіка, якої дотримується угорська сторона, багато в чому нагадує російську. Клімкін пояснив, що Будапешт апелює до «начебто існування націоналістичних настроїв, начебто свідомого переслідування угорської громади» в Україні.

    «Ми завжди намагалися допомогти нашій угорський громаді, допомогти їм відчувати себе добре в країні, громадянами якої вони є, і не бути ізольованими», - підкреслив Клімкін.

    За його словами, угорська сторона зайняла позицію, що українські угорці, безумовно, є лояльними до України, але - лояльними і до своєї національності. «На що я відповів, що це не та лінія, яку ми на сьогодні бачимо», - зазначив міністр.

    Він наголосив, що у Будапешті не хочуть приймати точку зору України про те, що порушив угорський консул.

    «І я знову дуже чітко пояснив: проблема не тільки у видачі паспортів. Звичайно, це проблема, але не тільки в цьому. Друга фундаментальна проблема — Угорщина порушує міжнародне право і законодавством України», - підкреслив Клімкін.

    Міністр додав, що угорські консули інструктують українських громадян, як приховувати своє нове громадянство, нові набуті права і обов’язки. Крім того, угорські дипломати закликають маніпулювати документами при перетині кордону. «І це є фундаментальне порушення також нашого законодавства», - заявив Клімкін.

    Як стало відомо, 26 вересня в ході перемовин Сійярто звинуватив Порошенка в «утисках угорців».

    Сьогодні у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку на полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї відбулась зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Угорщини Петера Сійярто.

    Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.

     

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