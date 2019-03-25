Патріарх Філарет: Ми приймемо Онуфрія як брата



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Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет з предстоятелем церкви Московського патріархату в Україні митрополитом Онуфрієм Фото з відкритих джерел

Ієрарх розповів, що на Соборі української церкви у листопаді 1991 року було ухвалене рішення про повну незалежність, і митрополит Онуфрій також під ним підписався

Якщо очільник церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій погодиться увійти до Єдиної автокефальної церкви, патріарх Філарет поставиться до цього рішення позитивно. «Ми його приймемо як брата», - заявив 90-річний ієрарх в інтерв’ю «Главкому».

Також патріарх Філарет розвінчав міф про те, що нібито патріарх РПЦ Алексій розглядав можливість надати українській церкві повну незалежність, а його Грамота про самостійність на початку 90-х була лише першим кроком.

Ієрарх наголосив, що ніхто не хотів давати Україні ні автокефалію, ні самостійності, незалежності в управлінні. «Але на Помісному соборі, який обирав московського патріарха і на якому обрали не мене предстоятелем, а патріарха Алексія, я порушив питання, щоб права українського екзархату, Української православної церкви були розширені. Тому що Михайло Горбачов тоді порушував питання про розширення прав республік. Оскільки Україна як республіка отримувала широкі права то, відповідно, я хотів, щоб український екзархат мав більше прав. І тоді Собор виніс постанову, що УПЦ надається право самостійності і незалежності в управлінні, але в складі Московського патріархату», - розказав Філарет.

Він зазначив, що саме ту Грамоту привозив потім до Києва патріарх Алексій і в Софійському соборі після літургії вручив її Філарету. «Це ще за часів СРСР. А коли Союз розпався і Україна оголосила себе незалежною державою, тоді я на Соборі української церкви порушив питання про повну незалежність. І ми на Соборі 1-3 листопада 1991 року ухвалили таке рішення», - пояснив він.

Як зауважив патріарх Філарет, нинішній предстоятель церкви Московського патріархату в Україні митрополит Онуфрій також підписався під цим рішенням.

Раніше патріарх Філарет озвучив прогноз, що більше двох третин парафій перейдуть з церкви Московського патріархату до Української православної церкви. Про це він розповів у першій частині інтерв’ю «Главкому». «Ми розраховуємо, що переважна більшість парафій повинна перейти з церкви Московського патріархату до УПЦ (загальне число парафій МП в Україні складає приблизно 12 тисяч – «Главком»). І це буде обов’язково. Це відбудеться чи за три роки, чи за п’ять, або і 25, але це відбудеться. Просто тому, що існуватиме українська держава. А існувати вона не зможе, якщо не буде єдиної православної церкви», − зазначив ієрарх.