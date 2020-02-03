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    Філарет побажав мудрості Епіфанію і передав корзину квітів

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    Патріарх Філарет привітав митрополита Епіфанія&nbsp; - Філарет побажав мудрості Епіфанію і передав корзину квітів
    Патріарх Філарет привітав митрополита Епіфанія 

    Філарет побажав Епіфанію йти шляхом правди і гідно виконувати покладені на нього обов'язки, жертовно служити церкві та народу

    Почесний патріарх Філарет привітав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія з днем народження і з першою річницею його інтронізації.

    Новина про це з'явилася на офіційній сторінці Філарета у Facebook. Більше того, лідеру Української православної церкви передали кошик квітів від імені священнослужителя.

    «Дорогий владико! Від імені Української православної церкви Київського патріархату та від себе особисто вітаю вас із днем народження і першою річницею вашої інтронізації! Вітаючи вас, бажаю мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння. Багато хто ззовні в ньому бачать почесті, але насправді це – важкий тягар. Не забувайте про це», – йдеться у привітанні Філарета Епіфанію.

    «Бажаю вам іти шляхом правди і гідно здійснювати покладені на вас обов'язки та жертовно служити церкві та українському народу. Молитовно прошу Всемилостивого Бога, щоб Він зміцнив ваші душевні й тілесні сили та дарував свою допомогу надалі здійсненні архіпастирського служіння», – наголосив Філарет.

    Як повідомлялося, сьогодні Українська православна церква відзначає річницю інтронізації митрополита ЕпіфаніяУ Софійському соборі відбувається молебень, який очолив Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    Епіфанію 3 лютого виповнюється 41 рік. Філарету ж недавно виповнився 91 рік. Зазначимо, що Епіфаній привітав Філарета з 91-річчям через свого представника

    Як повідомлялось, на початку липня 2019 року УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

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    Філарет церква Українська православна церква православна церква Епіфаній
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