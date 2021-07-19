Віз два буси виборців до Київщини. Військовослужбовець отримав вирок за підкуп голосів

Військовий, який опинився на лаві підсудних, сказав: не розумівся у виборчому законодавстві і був у скрутному матеріальному становищі

Вартість голосу за конкретного кандидата і партію коливалася від $100 до 500 грн

Новоодеський районний суд Миколаївської області оштрафував на 17 тис. грн військовослужбовця військової частини А0224 за підкуп виборців під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 14 липня.

За даними досудового розслідування, наприкінці липня 2020 року обвинувачений розробив злочинний план, що полягав у пошуку осіб з числа мешканців міста Миколаїв та Миколаївської області для волевиявлення за грошову винагороду. Загалом, підшукав 22 особи, котрі попередньо оцінили свій голос за конкретного кандидата і партію від $100 - до 500 грн. З кожним виборцем обвинувачений домовлявся окремо.

Напередодні дня голосування військовослужбовець замовив два мікроавтобуси для підвезення виборців з Миколаєва до села Софіївська Борщагівка Київської області, де на виборчій дільниці проголосували за кандидата та партію, яку їм заздалегідь на папірцеві написав обвинувачений. Після цього обвинувачений частково розрахувався з виборцями. Однак під час повернення до Миколаївської області автобус з людьми зупинили поліцейські.

У суді військовий визнав вину і щиро розкаявся. Розповів, що влітку 2020року у столичному клубі «Октагон» його знайомий запропонував за винагороду зібрати людей для голосування на місцевих виборах за визначених ним кандидата та політичну партію. Не розуміючись у виборчому законодавстві та перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, обвинувачений погодився та звернувся до своїх рідних, знайомих та мешканців Новоодеського району Миколаївської області. Він винайняв два мікроавтобуси для їх доставлення до відповідних виборчих дільниць у Київській області та зателефонував кожній з осіб, з якими домовився, погодивши місце та час зустрічі для посадки.

Додав, що особи, які обіцяли йому неправомірну вигоду за «правильних» виборців, перестали виходити на зв`язок і грошові кошти від них обвинувачений не отримав.

Суд стягує з обвинуваченого 6,5 тис. грн витрат на залучення судових експертів.

Також суд конфіскував на користь держави 5,2 тис. грн, вилучених у пасажирів як винагорода за потрібне голосування.

Як повідомляв «Главком», на початку березня Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винною 68-річну жінку у підкупі виборців.

Обвинувачена одержала 3 тис. грн від невстановлених досудовим розслідуванням осіб на підкуп виборців. Зокрема, виборцю вона мала пропонувати 200 грн за голосування за кандидатів в депутати Броварської міської ради від політичної партії «За майбутнє» 25 жовтня 2020 року.

У травні Київський районний суд Одеси визнав винними у підкупі виборців (ч.4 ст.160 КК України) голову дільничної комісії №511370 Суворовського району Одеси та її пособника і призначив кожному п’ять років позбавлення волі, які замінив на два роки випробувального терміну.