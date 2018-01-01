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    Пентагон повідомив деталі розгрому російських військових у Сирії

    Війська США розгромили 7 лютого озброєне важкою технікою угруповання в Сирії
    Війська США, які підтримують в Сирії помірну опозицію, розгромили 7 лютого озброєне важкою технікою угруповання, яке наступало на їхні позиції, з метою самооборони. При цьому американська сторона мала запевнення від росіян, що їх там немає. Так прокоментувала ситуацію у четвер під час прес-брифінгу речниця Пентагону Дана Уайт. «Удар в Сирії
    • Сьогодні, 07:07
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    Війська США розгромили 7 лютого озброєне важкою технікою угруповання в Сирії

    Війська США, які підтримують в Сирії помірну опозицію, розгромили 7 лютого озброєне важкою технікою угруповання, яке наступало на їхні позиції, з метою самооборони. При цьому американська сторона мала запевнення від росіян, що їх там немає.

    Так прокоментувала ситуацію у четвер під час прес-брифінгу речниця Пентагону Дана Уайт.

    «Удар в Сирії – наші удари – наносилися з метою самооборони. Ми вже заявляли нашу чітку позицію у цьому напрямку», – зазначила представник оборонного відомства США.

    Вона зауважила, що американські сили чітко бачили, що на них рухається озброєне угруповання.

    «Ми досі не знаємо, і я не буду спекулювати, про наміри або склад цього угруповання», – підкреслила Уайт.

    «Ми використовували нашу телефонну лінію в рамках механізму де-конфліктизації, і ми користалися нею до, під час та після нанесення ударів. І ми були впевнені, що росіяни не були причетними», – прокоментувала речниця Пентагону. 

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута.

    Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

    Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

    США Іран напад
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