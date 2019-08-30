Пентагон схвалив виділення військової допомоги Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пентагон Фото: AFP

Пентагон продовжить надавати військову допомогу Україні

Пентагон завершив аналіз програми військової допомоги Україні і прийшов до висновку, що виділення 250 млн доларів необхідне.

Про це з посиланням на високопоставленого чиновника повідомляє Politico.

«Департамент Пентагону розглянув пакет зовнішньої допомоги (для України) і підтримує його», – сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

Після, Конгрес США затвердив виділення 250 млн доларів на допомогу в сфері безпеки України в 2019 році.

Нагадаємо, на початку серпня адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила дію більшості фондів іноземної допомоги в очікуванні розгляду видатків Державним департаментом та Агентством США з міжнародного розвитку.