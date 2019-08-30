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    Пентагон схвалив виділення військової допомоги Україні

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    Пентагон - Пентагон схвалив виділення військової допомоги Україні
    Пентагон
    Фото: AFP

    Пентагон продовжить надавати військову допомогу Україні

    Пентагон завершив аналіз програми військової допомоги Україні і прийшов до висновку, що виділення 250 млн доларів необхідне.

    Про це з посиланням на високопоставленого чиновника повідомляє Politico.

    «Департамент Пентагону розглянув пакет зовнішньої допомоги (для України) і підтримує його», – сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

    Після, Конгрес США затвердив виділення 250 млн доларів на допомогу в сфері безпеки України в 2019 році.

    Нагадаємо, на початку серпня адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила дію більшості фондів іноземної допомоги в очікуванні розгляду видатків Державним департаментом та Агентством США з міжнародного розвитку.

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