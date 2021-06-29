Перед канікулами Рада проведе кілька позачергових засідань

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, як працюватимуть нардепи до 23 липня

Поточна сесія Верховної ради добігає кінця 23 липня

До кінця нинішньої сесії відбудеться ще кілька позачергових пленарних засідань, заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«У нас залишилося два пленарні тижні, лише за планом. Крім того, я думаю, що буде не одне позачергове засідання, можливо, їх буде декілька», – сказав Стефанчук сьогодні на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп.

Також він звернув увагу голів комітетів та нардепів на те, що вже минуло пів року роботи за планом законодавчих ініціатив на 2021 рік, та попросив їх оцінити обсяг виконаної роботи.

«Тому теж попрошу вас провести ревізію того, що вдалося, і що не вдалося», – додав Стефанчук.

Посадовець зазначив, що вже спрямував відповідне доручення головам комітетів.

Згідно з календарним планом роботи парламенту, п'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання завершує свою роботу 23 липня.

У вівторок після чергового пленарного засідання Верховної Ради відбудеться позачергове. Парламентарі сьогодні розглянуть законопроэкт про основи національного спротиву та збільшення чисельності Збройних сил України.

Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

Напередодні Рада провела урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.



