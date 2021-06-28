«Слуга» Корнієнко анонсував «феноменальне засідання» Ради цього тижня

1 липня народні обранці планують розглянути законопроект про «Велику реставрацію»

Цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу. Про це повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко на пресконференції після урочистого засідання Верховної Ради 28 червня.

За його словами, розпочнуть нардепи з розгляду питання про завершення реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Нам треба проголосувати ту модель яка узгоджена повністю з венеційською комісією, з міжнародними експертами, з послами G7, тобто із всією світовою спільнотою. Вона передбачає повну і всеохоплюючу участь міжнародних експертів у підготовці та відборі членів вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тому, це питання займе половину тижня фактично», – зауважив Корнієнко.

У вівторок та четвер нардепи очікують звернення президента щодо скликання позачергових засідань Ради. На першому з них розглянуть низку оборонних законів.

«Це буде стосуватися оборонних законопроектів, законопроєкту про національний спротив, і відповідно, з ним пов'язаний законопроект про збільшення чисельності ЗСУ», – додав Корнієнко.

Представник «Слуги народу» назвав ймовірне позачергове засідання Ради у четвер «феноменальним».

«Це просто буде феноменальне позачергове засідання. Тому що на одному позачерговому засіданні буде у першому читанні розглядатись законопроект про олігархів, законопроект 5600 про наповнення бюджету різними шляхами, законопроект про реформування ДАБІ, і законопроект із пакету кримської платформи - це законопроект про корінні народи у першому читання та законопроекти, там їх три, про скасування вільної економічної зони», – повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» анонсувала масштабний форум, який відбудеться восени.