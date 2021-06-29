  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рада сьогодні візьметься за збільшення чисельності Збройних сил

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Верховна Рада 29 червня розгляне тероборону та збільшення чисельності ЗСУ - Рада сьогодні візьметься за збільшення чисельності Збройних сил
    Верховна Рада 29 червня розгляне тероборону та збільшення чисельності ЗСУ
    Фото з відкритих джерел

    Стало відомо, що розглянуть нардепи на позачерговому засіданні Ради

    Верховна Рада України сьогодні збирається на позачергове засідання. На ньому, зокрема, розглянуть законопроэкт про основи національного спротиву. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

    Нардепи розглянуть у першому читанні такі законопроєкти:

    • про зміни до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (3944),
    • про основи національного спротиву (5557),
    • щодо збільшення чисельності Збройних сил України (5558),
    • про критичну інфраструктуру (5219 та 5219-1),
    • щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (5478).

    У другому читанні депутати розглянуть законопроєкт щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.

    Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

    Теги: Верховна Рада ЗСУ Міноборони армія оборонна реформа закон військові парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада сьогодні візьметься за збільшення чисельності Збройних сил