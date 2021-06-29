Рада сьогодні візьметься за збільшення чисельності Збройних сил

Стало відомо, що розглянуть нардепи на позачерговому засіданні Ради

Верховна Рада України сьогодні збирається на позачергове засідання. На ньому, зокрема, розглянуть законопроэкт про основи національного спротиву. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Нардепи розглянуть у першому читанні такі законопроєкти:

про зміни до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (3944),

про основи національного спротиву (5557),

щодо збільшення чисельності Збройних сил України (5558),

про критичну інфраструктуру (5219 та 5219-1),

щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (5478).

У другому читанні депутати розглянуть законопроєкт щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.

Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.