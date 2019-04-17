Передмістя Тріполі накрило масштабними артилерійськими обстрілами



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Біля Тріполі тривають жорстокі бої

Жодна сторона не взяла на себе відповідальності за обстріли

В ході боїв біля лівійської столиці був обстріляний південний район Тріполі – квартал Абу Салім. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Навіть жителі центру лівійської столиці чули артилерійську канонаду в передмісті. За різними оцінками в результаті останнього обстрілу загинуло від двох до чотирьох осіб, а поранення отримати від восьми до двадцяти осіб.

Прихильники прем’єр-міністра Лівії Фаїза аль-Сараджа і очільника Лівійської національної армії Халіфи Хафтара звинуватили один одного в цих обстрілах. Однак ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку. Район Абу Салім знаходиться біля дороги, яка веде до старого міжнародного аеропорту, який поперемінно переходи із рук в руки під час останніх боїв протягом двох минулих тижнів.

Напередодні повідомлялося, що кількість загиблих в Тріполі зросла до 174 людей.

8 квітня воєнно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар на південному заході від Тріполі. Авіаудар був здійснений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Нагадаємо, Саудівська Аравія пропонувала Лівійській армії профінансувати захоплення столиці Тріполі. Після цього державний секретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити військові операції проти Тріполі.

Рада безпеки ООН закликала війська самопроголошеної «Лівійської національної армії» генерала Хафтара припинити наступ. Його силам вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії звільнили летовище.