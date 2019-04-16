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    У світі

    Кількість загиблих в Тріполі зросла до 174 людей

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    Кількість загиблих в Тріполі зросла до 174 людей

    Внаслідок бойових дій отримали поранення 756 людей

    У Лівії (Тріполі) під час бойових дій загинули щонайменше 174 людей, ще 756 людей отримали поранення. Про це повідомило у вівторок на своїй сторінці в Twitter лівійське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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    Зазначимо, зараз у Лівії діють два уряди: визнаний міжнародним співтовариством уряд національної згоди прем'єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі і тимчасовий кабінет міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, діючий на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійською національною армією.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок бойових дій загинули 147 людей.

    8 квітня воєнно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-заходу від Тріполі. Авіаудар був здійснений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

    Нагадаємо, Саудівська Аравія пропонувала Лівійській армії профінансувати захоплення столиці Тріполі. Після цього державний секретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту припинити військові операції проти Тріполі.

     

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