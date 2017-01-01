  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Переговірники у Мінську не визначилися з датою обміну полоненими

    Підгрупа з гуманітарних питань обговорювала технічні питання, пов'язані з питанням обміну затриманих осіб
    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту на Донбасі не визначилися з датою обміну утримуваних осіб. «Підгрупа з гуманітарних питань обговорювала технічні питання, пов'язані з питанням обміну затриманих осіб. Сторони не визначили дату
    • Сьогодні, 17:46
    • Розсилка
    Заручники на Донбасі
    Заручники на Донбасі

    Підгрупа з гуманітарних питань обговорювала технічні питання, пов'язані з питанням обміну затриманих осіб

    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту на Донбасі не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

    «Підгрупа з гуманітарних питань обговорювала технічні питання, пов'язані з питанням обміну затриманих осіб. Сторони не визначили дату обміну», - сказав він журналістам за підсумками засідання ТКГ у вівторок в Мінську.

    Читайте також

    Як повідомлялося, Київ очікує на звільнення напередодні нового року 74 полонених з окупованого Донбасу. Українська сторона має звільнити і передати 306 осіб в рамках існуючих домовленостей.

    Наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати, залишатимуться нерозголошеними, щоб обмін зміг відбутися.

    Нагадаємо також, що кількість полонених українців, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях Донбасу, зросла до 162, встановлено місцезнаходження 94 із них.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    ОБСЄ Донбас обмін полоненими заручники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ