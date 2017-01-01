Переможці дитячого конкурсу звернулись до влади

Учні і студенти пояснили, як зробити Україну щасливою

Переможці Всеукраїнських молодіжних Ольжичевих читань «Державу не твориться в будучині, Державу будується нині» ухвалили звернення до молоді, воїнів АТО та влади. Всеукраїнські молодіжні Ольжичеві читання проходили вже вп’яте з 14 по 16 листопада у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 імені Олега Ольжича. Вони



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90 учнів й студентів із 13 областей України звернулись до молоді, влади і воїнів АТО

Учні і студенти пояснили, як зробити Україну щасливою

Переможці Всеукраїнських молодіжних Ольжичевих читань «Державу не твориться в будучині, Державу будується нині» ухвалили звернення до молоді, воїнів АТО та влади.

Всеукраїнські молодіжні Ольжичеві читання проходили вже вп’яте з 14 по 16 листопада у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 імені Олега Ольжича. Вони були присвячені 110-й річниці від дня народження Олега Ольжича (Олега Олександровича Кандиби) – поета, вченого, археолога, громадсько-політичного діяча, борця за незалежність України. А також - 20-літтю присвоєння Миколаївській школі його імені, 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років, 80-літтю Миколаївської області.

На І (заочний) етап читань надійшло близько 150 робіт представників української молоді та друзів із Грузії. Кращі роботи увійшли до збірника, який було презентовано під час заключного (очного) етапу молодіжного зібрання.

На заключний етап зібралися автори кращих робіт - 90 учнів загальноосвітніх шкіл й студентів вищих навчальних закладів із 13 областей України.

Учні й студенти працювали у чотирьох секціях, а за підсумками роботи було прийнято звернення до молоді, воїнів АТО та влади.

Звернення до молоді!

Привіт, молоде!

Країна потребує змін, тож діймо вже сьогодні: кожен особисто та усі разом. Почати варто із саморозвитку: удосконалюймо наш світогляд, руйнуймо стереотипи і розширюймо кордони свідомості.

Ми, учасники П’ятих Всеукраїнських молодіжних Ольжичевих читань, закликаємо вас долучитися до волонтерського руху, простягнути руку допомоги ближньому. Ми просимо вас бути толерантними, шануймо, цінімо інших, пам’ятаймо, що всі ми рівні.

Спілкуймося рідною мовою, бо вона – не знищений ген нації! Ми, сучасна прогресивна молодь, гортаючи сторінки історії власного народу, не маємо права забувати самовідданих героїв і події минувшини й сьогодення. Пам’ятаймо історію Батьківщини та дослухаймося до слів талановитих земляків! Бережімо ті цінності, які маємо, цінуймо кожну мить, адже найголовніша ознака людини - це вдячність!

Тож дійсно, без вагань, кожен із нас – маленький гвинтик великої рушійної сили, що приводить в дію механізм під назвою «Нація».

Будьмо патріотами! Будьмо гідними громадянами своєї Батьківщини!

Слава Україні!

Звернення до воїнів АТО

Дорогі наші захисники!

Кожен із нас, і дитина, і дорослий, усвідомлюють, наскільки важлива ваша велика місія. Нам пощастило жити в країні, де стержнем й опорою є такі мужні сини України! Ви захищаєте нас, наші оселі, наповнені затишком, теплом і спокоєм.

Пам’ятайте, що на вас чекають у ваших домівках! Ми бажаємо, щоб холодні окопи лишилися позаду, вибухи і постріли змінилися феєрверками і вогниками любові, щоб на вустах засяяла посмішка та радість бриніла у ваших очах!

Нехай кордони, які ви обороняєте, не знатимуть ворожого подиху, а небо не затемниться хмарами війни. Нехай усі українці йдуть до щасливого, світлого майбутнього, наслідуючи ваш приклад: не бути байдужими, любити Україну понад усе!

Повертайтеся живими

В незалежний, вільний час,

Ви щитом надійним стали,

Як заповідав Кобзар-Тарас.

На вас чекає Україна,

На вас чекає дід Дніпро.

Ви несете в Батьківщину

Віру в майбуття й добро!

Звернення до влади!

Добрий день, шановна владо!

Ми – молодь, майбутнє нації, з повагою звертаємося до вас, бо хочемо, щоб наша країна змінилася на краще! Маємо надію, що ваші дії будуть розсудливі і справедливі: на користь українців!

Ми – всі одна велика родина, яка має спільну мету – щаслива Україна! Тому всі рівні. Здійснюючи чесно свої обіцянки, пунктуально виконуючи свої обов’язки, ви повернете віру своєї нації!

Просимо вас дотримуватися правила «Тут і зараз».

Підтримуйте можливості й ідеї молоді, адже ми рішуча сила змін в країні!

Ми покладаємо на вас великі надії на світле і мирне майбутнє!

Усі звернення були одностайно прийняті учасниками П’ятих Всеукраїнських молодіжних Ольжичевих читань.