Перепад температур і тумани: прогноз погоди в Україні на 16 січня



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Вдень стовпчики термометра показуватимуть +1…+8

У четвер, 16 січня, нетипова для зими погода продовжить тішити українців теплом. Упродовж дня жодних опадів не прогнозується, вдень буде сонячно.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, удень 0...+7 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях до +9 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -6...-11 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів, в Одеській області до +9 градусів. У

16 січня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.