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    Суспільство

    Синоптик заспокоїла: сильні морози найближчим часом не вдарять

    • Розсилка
    Синоптик заспокоїла: сильні морози найближчим часом не вдарять

    В Україну йде невелике похолодання

    У четвер, 16 січня, у Києві очікується суха погода з невеликим зниженням температури повітря.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві 16 січня очікується суха погода. Проте, може збільшитися хмарність і тому буде дещо свіжіше, максимально в столиці близько +2 градусів», - написала вона.

    За її словами, поки що сильних морозів не передбачається.

    «Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом. Але не просто найближчим часом, а на Водохреща. Якраз тоді, коли більшість із нас чекає холоду якогось особливого. Цей особливим не очікується, але - буде. До невеликих морозів», - зазначила синоптик.

    За її прогнозом, завтра в Україні - антициклональна суха погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Заході тепліше, до +4+9 градусів.

    Вона не гарантує, що цієї зими в Україні буде сильний мороз і сніг. «Чи буде ще цієї зими пристойний мороз і снігові замети, знову ж таки - спостерігаємо за циркуляцією атмосферних процесів поступово. А людською мовою, побачимо», - сказала Діденко.

    Раніше повідомлялося, що морози прийдуть в Україну на Водохреща, а саме 18−19 січня.

    Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

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