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    У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

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    У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

    Видимість очікується 200-500 м

    У Києві та Київській області сьогодні ввечері й вночі та вранці 16 січня очікується густий туман.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, у найближчу годину 15 січня, вночі та вранці 16 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у четвер, 16 січня, у Києві очікується суха погода з невеликим зниженням температури повітря.

    Раніше повідомлялося, що морози прийдуть в Україну на Водохреща, а саме 18−19 січня.

    Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

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