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    В Україні вдарять морози з вітрами і туманами: прогноз погоди на 15 січня

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    В Україні вдарять морози з вітрами і туманами: прогноз погоди на 15 січня

    Погода в Україні 15 січня очікується без опадів

    5 січня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі -1...-6 градусів, у Чернівецькій області -3...-8 градусів, вдень +1...+8 градусів, у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях +4...+10 градусів.

    У Карпатах без опадів, вночі і вранці місцями туман, температура вночі -6...-11 градусів, вдень -1...+4 градуси.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, у Сумській області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +1...-5 градусів, удень 0...+7 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях вночі та вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с.

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    Температура повітря вночі +1...-5 градусів, вдень +1...+7 градусів

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +1...+7 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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