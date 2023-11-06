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Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
«Цей комплекс саджає «Орлан» або «Залу» на відстані мінімум 15 км»
фото: Європейська солідарність

Порошенко привіз техніку у підрозділ РЕБ і розповів подробиці про новий проєкт

Ефективні засоби радіоелектронної боротьби проти російських дронів – одна з найбільш гострих проблем на фронті. Як говорять військові фахівці, зараз потрібні мобільні установки, які дозволяють оперативно пересуватися вздовж лінії фронту і «давити» вороже обладнання – зв’язок дронів-розвідників з дронами-камікадзе.

Днями Петро Порошенко оголосив про новий масштабний проєкт на 150 млн грн. з виробництва потужних українських систем радіоелектронної боротьби, а сьогодні привіз техніку у підрозділ РЕБ. Порошенко долучився до виробництва мобільних установок РЕБ  – і перша машина вже вирушає на фронт. «Серед п’яти пріоритетів найбільш важлива потреба ЗСУ, про яку ви чули за останні чотири дні, – це РЕБ. Засоби радіоелектронної боротьби, які здатні протидіяти «Ланцетам», «Орланам», «Залам» та іншому непотребу російських орків, які дуже дошкуляють нашій обороні і нашому наступу», – говорить Порошенко.

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Порошенко долучився до виробництва мобільних установок РЕБ  – і перша машина вже вирушає на фронт
фото: Європейська солідарність

«Ми започатковуємо нову співпрацю з розробки, виготовлення, монтажу і запуску засобів РЕБ, які базуються на обладнанні наших партнерів. Тут є значна німецька складова, тут є італійська, французька складова, і є робочі руки нашої команди. Обладнання, комплектація, запасні частини. І з цієї колаборації виходять дуже ефективні вироби. Один з них стоїть за моєю спиною і сьогодні вже від’їжджає на фронт», – пояснив Порошенко.

Військовий з підрозділу РЕБ додає: «мобільний РЕБ – це швидке пересування. Якщо не будемо швидко пересуватися – нас одразу знищать. Нам потрібно працювати на передовій. Не передовій – це найближча лінія зіткнення, де може під’їхати машинка. Швиденько відпрацювала і покинула своє місце», – розповідає боєць.

«Цей комплекс саджає «Орлан» або «Залу» на відстані мінімум 15 км. В ідеальних умовах це буде значно більше. Без «Зали» чи «Орлана» дрони-камікадзе «Ланцет» не можуть працювати. Коли система пеленгації знаходить відповідний засіб потужності, вона здатна його саджати і саджає», – пояснює Порошенко.

«Нам також передають сьогодні ремонтну майстерню, яка буде допомагати бійцям на передовій. Машини будуть у найкоротший термін ремонтуватися та продовжувати виконання бойових завдань. Зараз це дуже проблемне питання, але з цією машиною буде швидше. Бо поки що ремонтуємо на інших підрозділах і через волонтерів, своїми силами. Також нам привезли генератори і шини. Це запасні шини для нашої машинки і генератор для забезпечення безперебійного живлення, щоб ми могли у будь-яку погоду, у будь-яких умовах виконувати свої бойові завдання», – говорить захисник.

«Ми робимо все за один день, отримуємо перелік того, що потрібно – які комплектуючі, які запасні частини, які послуги, який бюджет на обладнання, монтаж, і протягом доби це вирішуємо», – говорить Порошенко.

«РЕБ – це врятовані життя, це збережений темп наступу, це закривання очей російської розвідки. Тому треба концентруватися на цьому. Ми бачимо, що росіяни за час з 24 лютого 2022 року зробили величезний прогрес. Нам треба їх випереджати. Не відставати, а випереджати для того, щоб їм не залишати жодного шансу. Саме в такому стилі ми маємо перемагати ворога – і ми переможемо», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, вікно можливостей для членства України в НАТО дуже вузьке, і якщо ним не скористатися, воно може закритися на ціле покоління – про це сказав Петро Порошенко в ефірі телемарафону «7 кроків до ЄС» на телеканалах «Прямий» і «5 канал».

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