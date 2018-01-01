Перше золото України на Олімпіаді. Політикам пояснили, чому їм краще мовчати, ніж вітати (ФОТО)

«Ми спорт добивали, а ти все одно переміг»

У Миколаєві, звідки родом перший український медаліст цьогорічних Ігор Олександр Абраменко, відсутні умови для тренувань з фристайлу, дисципліни, в якій виступає спортсмен. На це звернув увагу місцевий журналіст Андрій Лохматов. Він зазначив, що масові вітання політиків Абраменка з перемогою не кореспондуються з умовами, які йому були надані, в



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«Тренувальна» база для фристайлу у Миколаєві

«Ми спорт добивали, а ти все одно переміг»

У Миколаєві, звідки родом перший український медаліст цьогорічних Ігор Олександр Абраменко, відсутні умови для тренувань з фристайлу, дисципліни, в якій виступає спортсмен. На це звернув увагу місцевий журналіст Андрій Лохматов.

Він зазначив, що масові вітання політиків Абраменка з перемогою не кореспондуються з умовами, які йому були надані, в том числі за наслідками роботи цих політиків.

«Подивіться на трамплін для фрістайлу в Миколаєві і переконайтеся в черговий раз, що у нас в Україні вже довгі роки, що б не відбувалося - то все всупереч, а не завдяки. Та ці ваші «Вітаю, вітаю, вітаю» на тлі ось цих фотографій виглядають просто знущально - ми спорт добивали, а ти все одно переміг», - написав журналіст у Facebook.

Лохматов упевнений, кращим привітанням і для Абраменка, і для всіх інших спортсменів була б можливість тренуватися вдома, а не за кордоном.

Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, на Олімпіаді-2018 у Пхьoнчхані українець Олександр Абраменко приніс Україні першу медаль зимових Олімпійських ігор-2018. Імовірність того, що він міг виграти золоту медаль оцінювалась з коефіцієнтом 9.00.