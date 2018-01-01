  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Перше золото України на Олімпіаді. Політикам пояснили, чому їм краще мовчати, ніж вітати (ФОТО)

    «Ми спорт добивали, а ти все одно переміг»
    У Миколаєві, звідки родом перший український медаліст цьогорічних Ігор Олександр Абраменко, відсутні умови для тренувань з фристайлу, дисципліни, в якій виступає спортсмен. На це звернув увагу місцевий журналіст Андрій Лохматов. Він зазначив, що масові вітання політиків Абраменка з перемогою не кореспондуються з умовами, які йому були надані, в
    • Сьогодні, 16:07
    • Розсилка
    &laquo;Тренувальна&raquo; база для фристайлу у Миколаєві
    «Тренувальна» база для фристайлу у Миколаєві

    «Ми спорт добивали, а ти все одно переміг»

    У Миколаєві, звідки родом перший український медаліст цьогорічних Ігор Олександр Абраменко, відсутні умови для тренувань з фристайлу, дисципліни, в якій виступає спортсмен. На це звернув увагу місцевий журналіст Андрій Лохматов.

    Він зазначив, що масові вітання політиків Абраменка з перемогою не кореспондуються з умовами, які йому були надані, в том числі за наслідками роботи цих політиків.

    «Подивіться на трамплін для фрістайлу в Миколаєві і переконайтеся в черговий раз, що у нас в Україні вже довгі роки, що б не відбувалося - то все всупереч, а не завдяки. Та ці ваші «Вітаю, вітаю, вітаю» на тлі ось цих фотографій виглядають просто знущально - ми спорт добивали, а ти все одно переміг», - написав журналіст у Facebook

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Перше золото України на Олімпіаді. Політикам пояснили, чому їм краще мовчати, ніж вітати (ФОТО)
    Перше золото України на Олімпіаді. Політикам пояснили, чому їм краще мовчати, ніж вітати (ФОТО)
    Перше золото України на Олімпіаді. Політикам пояснили, чому їм краще мовчати, ніж вітати (ФОТО)

    Лохматов упевнений, кращим привітанням і для Абраменка, і для всіх інших спортсменів була б можливість тренуватися вдома, а не за кордоном.

    Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, на Олімпіаді-2018 у Пхьoнчхані українець Олександр Абраменко приніс Україні першу медаль зимових Олімпійських ігор-2018. Імовірність того, що він міг виграти золоту медаль оцінювалась з коефіцієнтом 9.00.

    Читайте також
    спорт Олександр Абраменко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ