Перші 130 хасидів прибули в Україну на святкування Рош Гашана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хасиди в Умані святкуватимуть Рош Гашан

Тисячі паломників прибудуть до Умані для святкування юдейського Нового року в період із 5 по 14 вересня.

Прикордонники оформили перших паломників-хасидів, які приїхали на святкування іудейського Нового року в Україні. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Понад 130 прочан, які прямували Україну кількома організованими групами для святкування іудейського Нового року, оформили учора прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні», — йдеться у повідомленні.

Також оформлення паломників-хасидів прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» розпочали сьогодні у столичних аеропортах. Всього тільки цієї доби очікується близько 20 рейсів з приблизно 3 тисячами осіб. Найбільші групи паломників очікуються у четвер та п’ятницю, напередодні самого свята.

«Найбільша кількість груп паломників очікується в аеропортах Києва, Одеси та Вінниці, а також в пунктах пропуску на кордоні з Румунією, Словаччиною та Польщею», — зауважили у ДПСУ.

Минулого тижня до міста Умані Черкаської області прибули перші 60 співробітників патрульної поліції з 12 областей України для надання допомоги в забезпеченні правопорядку під час святкування Рош Гашана - Нового року за юдейським календарем.

Десятки тисяч паломників прибудуть до Умані для святкування юдейського Нового року в період із 5 по 14 вересня.