Перші грози та +17: синоптики дали прогноз погоди на вихідні



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У неділю, 8 березня, майже по всій Україні очікуються дощі та грози

Погода в Україні в найближчі вихідні, 7-9 березня, очікується теплою - до +17, але з дощами і грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

7 березня в Україні переважно без опадів, дощі очікуються лише на заході. Температура повітря місцями може піднятися до +15. При цьому мінімальна температура повітря очікується в межах +7+9 градусів.

Зокрема, на сході країни 7 березня буде сонячно, без опадів і до +15 вдень, вночі - до +7. На півдні та в Криму без опадів і до +15, при цьому вночі температура може опуститися до +4.

У центральних регіонах до +14 тепла вдень, від +4 до +6 вночі, без опадів. На півночі завтра можливий дощ, вдень до +12, вночі похолодає до +3. На заході стани 7 березня очікуються дощі та до +11 вдень, вночі від +3 до +5.

У Києві 7 березня також можливий дощ, вдень до +13, вночі - +4+6.

8 березня в Україну прийдуть перші грози, які накриють центр і південь країни, на півночі і заході - дощі. При цьому максимальна температура складе +17 градусів вдень.

Так на заході України очікується до +9 вдень, а вночі похолоднішає до +3. На півночі до +12, вдень +4 мінімально вночі. У центральних областях - до +14, вдень +4+6 вночі.

Разом з тим, на сході повітря прогріється до +17 вдень, вночі температура може опуститися до +5. На півдні та в Криму до +15 вдень, а мінімальна вночі +3.

У Києві 8 березня очікується дощ і до +11 вдень, вночі від +4 до +6.

9 березня в Україні опади очікуються на півночі, півдні та у центральних областях. Максимально повітря прогріється до +16, мінімальні показники вночі 0.

Так, на заході 9 березня вдень до +12, вночі температура може опуститися до 0. На півночі вдень до +12, вночі +5+7. У центральних областях вдень до +13, вночі +5+7. На сході вдень до +16, вночі температура може опуститися до +5. На півдні та в Криму вдень до +14, вночі мінімально +5.

У Києві 9 березня очікується сонячна погода без опадів, вдень +8+10, вночі +4+6.