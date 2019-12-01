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    Перший день зими українці зустрінуть з мокрим снігом

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    Опади у вигляді мокрого снігу очікуються вночі та вранці - Перший день зими українці зустрінуть з мокрим снігом
    Опади у вигляді мокрого снігу очікуються вночі та вранці

    У Києві 1 грудня вранці подекуди невеликий мокрий сніг, температура вдень близько 0°

    У неділю, в перший день зими, синоптики прогнозують в Україні мокрий сніг, температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «1 грудня в Україні мінлива хмарність. Вночі та вранці подекуди невеликий мокрий сніг, у південній частині невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу, у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також передбачається мінлива хмарність. Вночі та вранці подекуди невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

    Температура в столиці вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

    прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад дощ
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