На Київ насуваються снігопади: автодорівці заявили про готовність до зими



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Снігоприбиральна техніка готова вийти на столичні дороги

До роботи підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки

За прогнозами синоптиків, найближчими днями у Києві очікується сніг. Комунальна корпорація «Київавтодор» звітує про готовність до зимового утримання вулиць і доріг та подолання наслідків можливого снігопаду.

«Підприємства «Київавтодору» повністю готові до осінньо-зимового періоду. Підготовлено до роботи 418 одиниць снігоприбиральної техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи. Зокрема, наприкінці 2018 року отримано спецавтомобілі «Форд» для розподілення рідких протиожеледних реагентів та обладнання для приготування рідких протиожеледних реагентів. Техніка дозволяє оперативно обробляти дороги столиці рідкими реагентами і скоротити витрати солі», – повідомив генеральний директор корпорації Олександр Густєлєв.

Він додав, що минулого сезону Київавтодор також придбав 2 мобільних снігоплавильних комплекси канадського виробництва. Установки успішно зарекомендували себе під час інтенсивних опадів.

Столична влада сподівається також на відповідальність автомобілістів у період погіршення погодних умов.

У разі снігопаду водіїв закликають за можливості утриматися від поїздок на власних авто. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, переконливо просять це зробити, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.

Власників закликають не паркувати авто обабіч вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях, аби забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки.

Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Як повідомлялося, столична влада відпрацьовує організацію роботи та проблемні питання, що можуть виникнути в період снігопадів та ожеледі. Зокрема, мобілізовуються зусилля усіх комунальних служб, готується необхідна техніка та посипковий матеріал, налагоджується взаємодія відповідних підрозділів Києва та області у разі снігопадів та ожеледиці тощо.

Раніше у КМДА заявили, що підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» на 100% готові до осінньо-зимового періоду, у тому числі, до зимового утримання доріг.