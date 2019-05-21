Перший прокол Адміністрації Зеленського. На сайті президента «вивалили» його точну адресу проживання



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Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді під час інавгурації

Підлеглі нового глави держави оперативно «підчистили» його персональну інформацію

З офіційного сайту президента України зникли відомості про місце проживання новообраного глави держави Володимира Зеленського.

Як повідомляє «Главком», 20 травня після інавгурації у розділі «Біографія» з’явилася інформація про місце проживання президента. Згідно з оприлюдненими даними, він мешкає на проспекті Героїв Сталінграда у Києві. Також була вказана детальна інформація про номер будинку, корпус і квартиру.

Скріншот з сайту президента

Однак вже вранці 21 травня з сайту президента зникли ці відомості.

Скріншот з сайту президента

Загалом, офіційний сайт президента України повністю оновили під Володимира Зеленського. З головних сторінок прибрали інформації, в яких згадувався попередник Петро Порошенко, датовані ще ранком 20 травня.