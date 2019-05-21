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    Перший прокол Адміністрації Зеленського. На сайті президента «вивалили» його точну адресу проживання

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    Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді під час інавгурації - Перший прокол Адміністрації Зеленського. На сайті президента «вивалили» його точну адресу проживання
    Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді під час інавгурації

    Підлеглі нового глави держави оперативно «підчистили» його персональну інформацію

    З офіційного сайту президента України зникли відомості про місце проживання новообраного глави держави Володимира Зеленського.

    Як повідомляє «Главком», 20 травня після інавгурації у розділі «Біографія» з’явилася інформація про місце проживання президента. Згідно з оприлюдненими даними, він мешкає на проспекті Героїв Сталінграда у Києві. Також була вказана детальна інформація про номер будинку, корпус і квартиру.

    Скріншот з сайту президента
    Скріншот з сайту президента

    Однак вже вранці 21 травня з сайту президента зникли ці відомості.

    Скріншот з сайту президента
    Скріншот з сайту президента

    Загалом, офіційний сайт президента України повністю оновили під Володимира Зеленського. З головних сторінок прибрали інформації, в яких згадувався попередник Петро Порошенко, датовані ще ранком 20 травня.

     Читайте також: Інавгурація Зеленського. Весело було, але не усім (фоторепортаж)
    Адміністрація Президента Володимир Зеленський
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