Ракета Falcon 9 злетіла з другої спроби

Ракета Falcon 9 у неділю успішно вивела на орбіту американський супутник радіомовлення SXM-7. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на компанію-розробника носія SpaceX.

«Виведення супутника підтверджено», – йдеться в повідомленні.

Запуск був здійснений о 12:30 за часом Східного узбережжя США з 40-го стартового комплексу авіабази США на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Завданням супутника SXM-7 нью-йоркської компанії Sirius XM Holdings Inc., маса якого досягає семи тонн, є надання послуг супутникового радіомовлення в Північній Америці в S-діапазоні (на дециметрових і сантиметрових хвилях). Його термін служби розрахований на 15 років. Він доповнить угруповання супутників Sirius XM, формування якого почалося в 2008 році. Нині вона складається з п'яти апаратів на геостаціонарній орбіті заввишки близько 35,8 тис. км.

Це одно з двох найбільших корисних навантажень, які коли-небудь запускала на орбіту ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався вже всьоме для запуску, через вісім з половиною хвилин після старту здійснив керовану посадку на плавучу платформу-дрон Just Read Тhe Instructions в Атлантиці в 643 км від космодрому.

Крім того, рятувальне судно повинно було «виловити» з океану дві стулки головного обтічника ракети, які спускалися на парашутах.

Як повідомлялося раніше, запуск ракети було заплановано на минулу п’ятницю, однак за пів хвилини до старту його було відмінено без пояснення причин.