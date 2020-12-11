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    Технології

    SpaceX скасувала запуск ракети Falcon 9 за пів хвилини до старту

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    <p>Ракета Falcon 9 мала вивести на орбіту супутник радіомовлення Sirius SXM-7</p> - SpaceX скасувала запуск ракети Falcon 9 за пів хвилини до старту

    Ракета Falcon 9 мала вивести на орбіту супутник радіомовлення Sirius SXM-7

    Фото: SpaceX

    Причини скасування запуску не називаються

    Компанія SpaceX Ілона Маска скасувала запуск ракети Falcon 9, що планувався для виведення на геостаціонарну орбіту американського супутника радіомовлення Sirius SXM-7.

    Як повідомила SpaceX у Twitter, відповідне рішення було прийнято за пів хвилини до старту.

    «Відмовилися від спроби сьогоднішнього запуску, щоби здійснити додаткові перевірки наземної системи; команди закінчать роботу не раніше неділі, 13 грудня, перед наступною спробою запуску SXM-7», – йдеться в повідомленні.

    Причини скасування запуску не називаються.

    Як відомо, завданням супутника SXM-7 є надання послуг супутникового радіомовлення в Північній Америці в S-діапазоні (на дециметрових і сантиметрових хвилях). Його термін служби розрахований на 15 років. Він доповнить групу супутників Sirius XM, формування якої почалося в 2008 році.

    Нагадаємо, компанія SpaceX у четвер проводила випробування прототипу SN8 корабля Starship, які закінчилися вибухом апарату.

    Теги: технології космос SpaceX Falcon
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