SpaceX скасувала запуск ракети Falcon 9 за пів хвилини до старту

Причини скасування запуску не називаються

Компанія SpaceX Ілона Маска скасувала запуск ракети Falcon 9, що планувався для виведення на геостаціонарну орбіту американського супутника радіомовлення Sirius SXM-7.

Як повідомила SpaceX у Twitter, відповідне рішення було прийнято за пів хвилини до старту.

«Відмовилися від спроби сьогоднішнього запуску, щоби здійснити додаткові перевірки наземної системи; команди закінчать роботу не раніше неділі, 13 грудня, перед наступною спробою запуску SXM-7», – йдеться в повідомленні.

Причини скасування запуску не називаються.

Як відомо, завданням супутника SXM-7 є надання послуг супутникового радіомовлення в Північній Америці в S-діапазоні (на дециметрових і сантиметрових хвилях). Його термін служби розрахований на 15 років. Він доповнить групу супутників Sirius XM, формування якої почалося в 2008 році.

Нагадаємо, компанія SpaceX у четвер проводила випробування прототипу SN8 корабля Starship, які закінчилися вибухом апарату.