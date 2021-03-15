Прессекретарка президента Мендель вестиме передачу на державному каналі

Мендель на державному каналі коментуватиме «актуальні події»

Прессекретарка президента України Юлія Мендель буде вести щотижневу передачу на телеканалі «Дом», що транслюється на окупованих територіях. Про це повідомила пресслужба телеканалу у Facebook.

«На цьому тижні на Телеканал Дом і UATV російською стартує щотижневе ТВ-шоу «Погляд із Банкової з Юлією Мендель». Це авторський проєкт прессекретаря президента України», – йдеться в повідомленні.

Канал повідомляє, що Мендель коментуватиме актуальні події. Пілотний випуск у соцмережах каналу вийде 15 березня о 19:30, а 21 числа відбудеться прем’єра першого епізоду в телеефірі.

Нагадаємо, Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.

Також Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.