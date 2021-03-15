  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Прессекретарка президента Мендель вестиме передачу на державному каналі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пілотний випуск у соцмережах каналу&nbsp;вийде&nbsp;15 березня - Прессекретарка президента Мендель вестиме передачу на державному каналі
    Пілотний випуск у соцмережах каналу вийде 15 березня
    Фото: Телеканал Дом

    Мендель на державному каналі коментуватиме «актуальні події»

    Прессекретарка президента України Юлія Мендель буде вести щотижневу передачу на телеканалі «Дом», що транслюється на окупованих територіях. Про це повідомила пресслужба телеканалу у Facebook.

    «На цьому тижні на Телеканал Дом і UATV російською стартує щотижневе ТВ-шоу «Погляд із Банкової з Юлією Мендель». Це авторський проєкт прессекретаря президента України», – йдеться в повідомленні.

    Канал повідомляє, що Мендель коментуватиме актуальні події. Пілотний випуск у соцмережах каналу вийде 15 березня о 19:30, а 21 числа відбудеться прем’єра першого епізоду в телеефірі.

    Нагадаємо, Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

    Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

    Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.

    Також Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

    Раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

    Теги: ЗМІ телебачення Володимир Зеленський Facebook Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies