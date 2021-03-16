Колишня прессекретарка президента Ющенка шокована поведінкою Мендель

Юлія Мендель буде вести щотижневу передачу на телеканалі «Дом»

Співголова фракції «Європейська солідарність» та колишня прессекретарка президента Віктора Ющенка Ірина Геращенко здивована тим, що прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель почала вести передачу на державному каналі. Про це вона написала в мережі Facebook.

«Вперше в житті таке бачу, щоби чинний прессекретар чинного президента, замість того, щоб вести брифінги, веде передачу, замість комунікувати з журналістами одягає костюм журналіста. Черговий симулякр від Банкової…», – розповіла Геращенко.

Мендель буде вести щотижневу передачу на телеканалі «Дом», що транслюється на окупованих територіях. Пілотний випуск у соцмережах каналу вийшов 15 березня о 19:30.

Зазначимо, що програму вже висміяли журналісти, зокрема Андрій Лохматов. «Тут початківець-фактчекер Юлія Мендель каже, що для того, щоб не потрапити на фейки, потрібно перестати довіряти «будь-яким постам в соцмережах». Тепер ви знаєте, що робити з постами Володимира Олександровича, які пише Юлія», – написав він.

Нагадаємо, Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.

Також Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.