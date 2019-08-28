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    Політика

    Радуцький зі «Слуги народу» про реформу Супрун: виправляємо помилки і рухаємось вперед

    • Розсилка
    Радуцький зі «Слуги народу» про реформу Супрун: виправляємо помилки і рухаємось вперед

    Новообраний депутат та засновник клініки «Борис» Михайло Радуцький озвучив свою головну мету - через два роки запровадити обов’язкове медичне страхування

    Народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький вважає, що в медичній реформі деякі аспекти пішли не в тому напрямку.

    «На сьогоднішній день стара система зруйнована. Нову почали будувати, але дуже повільно, і не завжди в тому напрямку. Але те, що було, воно вже зруйновано. І не минулим урядом, а багатьма урядами», - розповів нардеп біля Верховної Ради, де сьогодні відбудеться ознайомлення з особливостями роботи системи для голосування.

    На думку Радуцького, сьогодні в жодному разі нічого не треба зупиняти, «але треба виправляти помилки і рухатись вперед».

    Щодо реформи першої ланки медицини, то «слуга народу» відзначив що сімейний лікар в системі охорони здоров’я – це лише одна з тисяч складових.

    «Наша мета – в 2021 році запровадити повноцінне обов’язкове медичне страхування», - зазначив новообраний народний депутат.

    Радуцький також підтвердив, що президент Володимир Зеленський «дуже наполегливо пропонував» йому очолити МОЗ, але він відмовився, тому що більше користі принесе в парламенті.

    Нагадаємо, вчора підготовча група розподілила посади в комітетах Верховної Ради. Михайло Радуцький керуватиме комітетом здоров’я, першим заступником буде Валерій Дубіль («Батьківщина»), секретарем Яна Зінкевич з «Євросолідарності».

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